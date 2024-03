Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Nach dem kräftigen Absturz - Pullback-Chance? AktiennewsDie Aktien der Magnificent Seven von Apple, Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), Alphabet gaben tagelang deutlich nach und brachten damit den NASDAQ 100 zunehmend unter Druck, der sich lange Zeit resistent gegen die Kursverluste der Tech-Schwergewichte gezeigt hat, so die Experten von XTB.Insbesondere die Stärke von NVIDIA und ein paar Aktien aus der zweiten Reihe, die ebenfalls vom KI-Boom profitieren würden, hätten die Schwäche der drei Tech-Giganten abfedern können. Doch die Konsolidierungsphase in dieser Woche habe gezeigt, dass die Schwäche von Big Tech nicht ohne Folgen am NASDAQ vorbeigeht.Von den Magnificent Seven-Werten liefere vor allem die Aktie des US-Elektroautobauers seit Monaten eine ganz schwache Vorstellung ab, weshalb eine Debatte darüber entbrannt sei, ob Tesla aus der Gruppe fliegen sollte. Auch in dieser Woche setze sich die Talfahrt fort, nachdem eine bärische Flagge nach unten aufgelöst worden sei, was aus charttechnischer Sicht die laufende Korrektur untermauere. Ein Boden habe bislang nicht ausgebildet werden können. Allerdings habe der Aktienkurs an einem technisch interessanten Level Halt gefunden. Der RSI-Indikator deute indessen angesichts einer positiven Divergenz auf ein nachlassendes Momentum hin. Bestehe jetzt die Chance auf einen Rebound?Der Elektroautobauer rutsche von Monat zu Monat in größere Probleme: Nachlassende Wachstumsraten bei den Absatzzahlen, Produktionspannen und Rückrufaktionen, Margen-Rückgang wegen mehrfacher Preissenkungen sowie eine starke Konkurrenz aus China würden das Unternehmen belasten. Die Liste der Probleme sei lang - es sei also keine Überraschung, dass sich die Aktie seit Monaten in einer Korrektur befinde. Allein in diesem Jahr habe die Aktie in der Spitze um 30 Prozent nachgegeben. Vom Allzeithoch im November 2021 bei 410 Dollar aus gemessen belaufe sich der aktuelle Verlust auf 55 Prozent. Ob sich nach dem Absturz eine neue Einstiegschance ergebe, sei noch offen, solange der aktuelle Stabilisierungsversuch nicht bestätigt worden sei.Diese Zone ergebe sich zum einen aus dem wichtigen 61,8% Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von Ende Dezember 2022 bei 96,22 USD bis zum Verlaufshoch Mitte Juli 2023 bei 267,17 USD. Zudem befinde sich aktuell bei 155,20 USD die Unterkante des Abwärtstrendkanals. Sollte sich die Erholung fortsetzen, so dürfte es zu einem Pullback in Richtung der offenen Kurslücke bei 175,53 USD bzw. bis zum letzten lokalen Hoch bei 189,70 USD kommen.Da der Abwärtstrend noch aktiv sei, habe die Tesla-Aktie durchaus weiteres Korrekturpotenzial bis zur Trendkanalbegrenzung bei 155,20 und 153,50 USD. Darunter liege die nächste markante Auffangzone erst wieder am April-Tief bei 138,70 USD. Hier sollte die Aktie spätestens auf Unterstützung stoßen, an der es die Option auf eine Trendumkehr gebe. (News vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link