XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

734,40 EUR +3,25% (18.07.2022, 15:41)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

746,33 USD +3,63% (18.07.2022, 15:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe zuletzt viel Geld in die Integration von Videospielen in sein fahrzeuginternes Unterhaltungssystem gesteckt. Noch habe Tesla nur ein kleines Portfolio für Gamer. Mit der Integration von "Steam" werde sich das grundlegend ändern.Tesla biete mit seinem System "Arcade" bislang einen kleinen Spielekatalog an. Dieser bestehe in erster Linie aus Retro-Spielen aus den 70er und 80er Jahren sowie Games wie Solitaire, Backgammon und Sodoku. Mit der Integration des Online-Videospiel-Shops "Steam" würden rund 50.000 Spiele neu hinzukommen. Damit würde der Tesla zum Paradies für Gamer.In der vergangenen Woche habe sich auch Firmenchef Elon Musk zu dieser Thematik geäußert. Tesla komme der Steam-Integration immer näher. Bereits kommenden Monat strebe man eine Präsentation dazu an, um die neuen Möglichkeiten die sich daraus ergeben, aufzuzeigen. "Wir machen Fortschritte bei der Integration von Steam. Demo wahrscheinlich nächsten Monat", habe Musk auf Twitter geschrieben. Die Demonstration werde wahrscheinlich einige rechenintensive Videospiele beinhalten, um die Spielkapazität in Tesla-Fahrzeugen zu demonstrieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:735,30 EUR +2,95% (18.07.2022, 15:55)