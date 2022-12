Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

165,94 EUR +1,02% (09.12.2022, 09:16)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

173,44 USD -0,34% (08.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektroautobauer Tesla könne seine Produktionsstätte in Grünheide bei Berlin erweitern. Die Gemeindevertretung habe dafür am Donnerstagabend den Weg freigemacht und der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes zugestimmt. Die Abstimmung sei mit zwölf zu sechs Stimmen ausgefallen, es habe eine Enthaltung gegeben.Somit könne der US-Elektroautobauer eine Fläche von über 100 Hektar Wald kaufen und das Gelände bebauen. Zuvor habe im Juni der Hauptausschuss der Gemeindevertretung empfohlen, ein Verfahren für einen neuen Bebauungsplan einzuleiten. Die Abstimmung sei damals mit fünf zu vier Stimmen denkbar knapp ausgefallen.Nach Gemeindeangaben wolle Tesla auf dem Gelände Logistikflächen, ein Servicecenter für Kunden, eine Betriebskita und Schulungsräume errichten. Zudem sei ein eigener Güterbahnhof des Unternehmens geplant. Tesla wolle nach eigenen Angaben möglichst viel Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegen. Das bisherige Tesla-Gelände umfasse rund 300 Hektar. Neu hinzu kämen nun 100 Hektar.Umweltschützer würden kritisieren, dass ein Teil des Areals im Wasserschutzgebiet liege, das die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart verbiete.Die Aktie von Tesla habe seit ihrem Hoch Ende 2021 massiv korrigiert. Zuletzt habe sie sich etwas stabilisieren können. Nun drohe aber erneut ein Test des jüngst bei 166,18 Dollar markierten Jahrestiefs. Ein Rutsch darunter würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Ein positives Signal würde erst der Sprung über die 38-Tage-Linie sowie im Anschluss über die Marke von 200 Dollar bringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 09.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link