Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

108,72 EUR -4,50% (13.01.2023, 13:05)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

123,56 USD +0,28% (12.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der E-Fahrzeughersteller habe wegen einer wohl trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs die Preise nun offenbar auch in Europa und den USA deutlich gesenkt. In Deutschland biete Tesla das Model 3 laut seiner Webseite ab 43.990 Euro an. Das seien 6.000 Euro weniger als bisher, wie der Blog "Teslamag" berichtet habe.Auch in Frankreich und Österreich habe der Rivale von BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz die Verkaufspreise reduziert. Bereits am Vortag habe Tesla in den USA die Preise stark gesenkt. Damit würden US-Käufern eher Steuervergünstigungen winken, was der Nachfrage helfen könne.In China habe der Konzern seine Autos zuletzt aufgrund von Verkaufsproblemen günstiger anbieten müssen. Für das Model 3 und das Model Y würden die Amerikaner in der Volksrepublik laut einer Ankündigung Ende vergangener Woche über zehn Prozent weniger als zuletzt verlangen. Das sei schon die zweite Preissenkung nach dem Herbst vergangenen Jahres gewesen. Tesla müsse sich in China zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio erwehren. Vor dem Jahreswechsel habe in China auch Mercedes-Benz für seine Luxuskarosse EQS, die vollelektrische Version des Flaggschiffs S-Klasse, und für das elektrische EQE-Modell die Preise senken müssen. Auch in Japan habe Tesla schon die Preise reduziert.Für die zuletzt stabilisierten Tesla-Aktien hätten sich am Freitag deutliche Verluste abgezeichnet. Auf der Handelsplattform Tradegate hätten sie in US-Dollar umgerechnet rund vier Prozent unter ihrem Nasdaq-Schlusskurs von 123,56 Dollar notiert.Auch wenn die Wachstumsraten bei Tesla in den nächsten Jahren deutlich geringer als die von Musk gebetsmühlenartig prognostizierten 50 Prozent pro Jahr ausfallen werden, ist die Aktie einen Blick wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Tesla müsse aber nun die Kurve kriegen und die Bodenbildung erfolgreich abschließen. (Analyse vom 13.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link