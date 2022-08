NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Das sei die entscheidende Frage: Wie weit sei Tesla beim Roboterauto und der Künstlichen Intelligenz. KI-Legende Prof. Sepp Hochreiter sei gern gesehener Gast und Berater bei US-Internet-Giganten, Autoherstellern oder NVIDIA. Dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe er nun Einblicke in neue Trends der Künstlichen Intelligenz gegeben.Prof. Hochreiter stelle klar: "Ein gewisses Level von Fahrassistenzsystemen beherrscht eine Künstliche Intelligenz wie die von Tesla mittlerweile gut. Doch auf Level 5, ganz ohne Eingriff eines Menschen, muss die Künstliche Intelligenz noch viel, viel mehr können als jetzt. Wie etwa auf einen herabfallenden Ast oder Laub oder die wahrscheinliche Bewegung einer Menschenmasse neben der Straße reagiert werden soll, erfordert ein sehr schwer zu lernendes, umfassendes Weltverständnis. Für diese letzte Stufe hin zu einem echten Autopiloten reicht kein Lernen per Daten von der Straße aus." Daher sei "das letzte Wort noch nicht gesprochen", ob es Tesla rein mit Kamera und ohne Lidar schafft. Wenn er tippen müsste: "Zumindest 2023 glaube ich nicht, dass es zum Level 5 schon reicht.", Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)