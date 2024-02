Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla drehe mit Schwung an der Preisschraube, doch erziele noch immer operative Gewinne. Doch Tesla habe auch ein großes Problem. Deutschlands Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer nehme das Geschäftsmodell von Tesla unter die Lupe. Er sehe den E-Auto-Pionier trotz Kurssturz in einer guten Position - aber die Welt "drehe sich um."Tesla habe mit 1,8 Millionen Autos verkauften Autos im Jahr 2023 eine geschätzte Auslastung seiner Produktionskapazitäten von nur rund 70 Prozent. "Damit kann kein Autobauer überleben", so der Professor. Abschreibungen auf teils leerstehenden Produktionsanlagen samt Zinsen würden eigentlich ein wirtschaftliches Überleben unmöglich machen. Aber: Tesla habe im Jahr 2023 eine EBIT-Marge von rund neun Prozent erzielt. "Das ist eine Art Wunder der Autoindustrie."Die Auflösung des Tesla-Miracels liege im Produktionsprozess, genauer gesagt im Mega-Casting. Große Aluminium-Druckgussmaschinen würden eine radikale Kostensenkung erlauben. Damit sei der Produktionsprozess bei Tesla um Quantensprünge kostengünstiger als beim Rest der Branche. Wie jüngst im AKTIONÄR TV besprochen worden sei, installiere Xiaomi mittlerweile eine Maschine, die noch einen Tick größer als die von Tesla sei - auch Mercedes oder XPeng sollten auf diese Technologie setzen.Doch Tesla habe noch einen Vorteil: 1,74 Millionen der verkauften Tesla-Autos im Jahr 2023 hätten aus einer Karosserievariante bestanden, nämlich Model3 und Y. Dudenhöffer: "So wie Apple, bei den es auch nicht eine riesige Vielfalt an Smartphone-Modellen gibt, sondern durch Software differenziert wird."Übrigens: Der vom AKTIONÄR HSR erstellte Peer-Group-Vergleich zeige, dass Mercedes und Co durchaus mit Tesla-Margen mithalten könnten.Hinzu kämen hohe Reparaturkosten bei Unfällen bei Tesla Fahrzeugen, wie sie jetzt von den Versicherern gemeldet würden. Die Gefahr: "Es kann sich zu einer Teufelsspirale entwickeln. Jetzt noch größere Preissenkungen verschärfen das Restwertproblem. ( ) Tesla hat die Möglichkeit seine Rabatte weiter zu steigern ohne in Verluste zu fahren. Aber zu große Preisabschläge zerstören kurioserweise die Nachfrage. Je höher der Preisabschlag, umso schwieriger wird es, Fahrzeuge zu verkaufen. Eine "umgedrehte" Welt tut sich für Tesla auf." (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link