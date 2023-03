Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ausbau der Tesla-Produktionsstätte in Grünheide schreite voran. Der US-Elektroautobauer habe am Wochenende bekannt gegeben, dass derzeit 5.000 Autos pro Woche vom Band laufen würden. Das würde hochgerechnet etwa 250.000 Fahrzeugen pro Jahr entsprechen. In der ersten Ausbaustufe wolle Tesla 500.000 Autos im Jahr vom Band rollen lassen. Ziel sei eine Million Autos pro Jahr.Der Zeitplan dafür sei noch offen. Bereits vor den News zum Ausbau der Produktion in Grünheide habe die Schweizer Großbank UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) die Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie bestätigt.Erhebungen der UBS zufolge erwäge fast die Hälfte der Verbraucher den Kauf eines vollelektrisch betriebenen Autos, habe Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben. Auf Jahressicht sei dies allerdings ein leichter Rückgang, der erste seit Beginn der Erhebung im Jahr 2016. Auf den europäischen Märkten gebe es Bedenken, ob man sich ein solches Fahrzeug leisten könne. Tesla bleibe die für batteriebetriebene Fahrzeuge weltweit bekannteste Marke. Hummels Kursziel laute 220 Dollar.Charttechnisch habe sich die Tesla-Aktie zuletzt wieder deutlich erholen und die 50-Tage- sowie die 100-Tage-Linie knacken können. Die nächste wichtige Hürde stellt die 200-Tage-Linie dar, die bei 216,64 Dollar verläuft, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: