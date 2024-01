Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss werde der US-Elektroautobauer seine Zahlen für das Q4 respektive das Gesamtjahr 2023 präsentieren. Neben den Zahlen sei abwer auch die operative Entwicklung wichtig.Nachdem der Produktionsstart der nächsten Generation von Kompaktfahrzeugen nach Austin verlegt worden sei, bestehe die Möglichkeit, dass die diese schon 2025 auf den Markt komme. Die neue Generation sei für Tesla besonders wichtig, da diese das lange erwartete Einstiegsmodell für unter 25.000 USD mit sich bringen werde. Um das extrem ambitionierte Wachstumsziel von jährlich 20 Mio. Fahrzeugverkäufen zu erreichen, sei das Modell - welches 2026 in den Handel gehen solle - daher von großer Bedutung. Ursprünglich sollte der Einstiegs-Stomer in der geplanten Fabrik in Mexiko produziert werden, deren Bau sei jedoch nach hinten verschoben worden. Mit der Verlegung nach Austin würden sich Anleger nun wohl einen früheren Produktionsstart erhoffen.Was sei die Hürde gewesen, die Produktion des neuen Zelltypen 4680 auf mehrere Millionen je Woche hochzufahren und wann solle dieses Ziel erreicht werden? Der neue Zelltyp, den Tesla bereits 2020 vorgestellt und 2021 in Massenproduktion habe fertigen wollen, sei bisher nur in kleineren Mengen als geplant verfügbar. Unter anderem deshalb sei es immer wieder zu Verzögerungen beim Roll-out des Cybertrucks gekommen. Die neue Zelle solle u.a. deutlich günstiger in der Produktion sein und eine höhere Energiedichte haben. Besonders mit Blick auf die zahlreichen Preisnachlässe wäre die 4680-Batterie daher wichtig.Darüber hinaus interessiere die Anleger, ob Tesla 2024 und 2025 das angepeilte Wachstum von 50% pro Jahr erreichen werde und falls nicht warum. In den letzten beiden Jahren habe der Autobauer dieses Ziel trotz Preissenkungen verfehlt, da die Nachfrage nach Elektroautos langsamer als erwartet gestiegen sei. Bezüglich der Nachlässe liege auch ein großer Fokus auf den Margen und wo diese im laufenden Jahr liegen werde.Die Tesla-Anleger hätten zahlreiche Fragen. Bei dem Autobauer laufe nicht alles nach Plan, was etwa mehrere Verzögerungen zeigen würden. Zudem sorge CEO Elon Musk mit Kommentaren auch selbst immer wieder für Unruhe. Das wirtschaftliche Umfeld drücke aktuell die Nachfrage weltweit, weshalb das Management mit Preisnachlässen reagiert habe. Trotzdem erziele Tesla mit seinen Stromern allerdings noch immer hohe Margen. Wichtig sei es nun, dass der Elektroauto-Pionier nun in Sachen KI und damit verbunden dem autonomen Fahren liefere. Aktuell sei die Tesla-Aktie keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link