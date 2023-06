Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bewertung der Tesla-Aktie sorge seit Jahren für Gesprächsstoff bei Analysten und Investoren. Mit einem erwarteten 23er KGV von 70 sei das Papier auch alles andere als günstig bewertet. Dennoch sähen die Bullen nach der starken Rally weiteres Kurspotenzial, während andere der Meinung seien, dass die Zeit für eine Verschnaufpause gekommen sei.So hätten zuletzt etwa Morgan Stanley und Barclays mit ihren Abstufungen für eine Konsolidierung argumentiert. Am Montag habe dann auch Goldman Sachs nachgezogen. Die US-Bank habe es ihren Konkurrenten gleich getan, die Aktie von "kaufen" auf "halten" herabgestuft, aber ebenfalls das Kursziel angehoben. Dieses liege mit 248 Dollar zwar 63 Dollar über dem vorherigen, allerdings auch knapp unter dem aktuellen Kursniveau.Goldman-Analyst Mark Delaney sehe den E-Autobauer als aktuell fair bewertet an. Die Aktie spiegele nach dem bislang starken Jahr 2023 die langfristigen Erwartungen nun besser wider. Darüber hinaus habe der Experte das schwierige Preisumfeld für Neufahrzeuge hervorgehoben, was die Bruttomarge in diesem Jahr weiterhin belasten dürfte.Ganz anders argumentiere dagegen Ron Baron. Der Baron-Capital-Fondsmanager sehe die Aktie bis 2025 auf 500 Dollar klettern, was einem Kurspotenzial von 98 Prozent entspreche. Der Tesla-Bulle sehe dank der wachsenden Verbreitung von Stromern, dem Ladenetzwerk Teslas noch eine große Wachstumschance. Zudem sei die Aktie auf demselben Niveau wie vor drei Jahren zu haben, jedoch sei das Geschäft auch um das Dreifache gewachsen.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link