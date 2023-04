NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.04.2023/ac/a/n)



Die Tesla-Zahlen für das erste Quartal hätten grundsätzlich im Rahmen der Erwartungen gelegen. Einzig und alleine die Bruttomarge habe aus der Reihe getanzt. Tesla habe 19,3% geliefert. Finanzvorstand Zack Kirckhorn habe aber noch im Januar versprochen, die Marke von 20% nicht zu unterschreiten. Grund genug für Philippe Houchois von Jefferies, das Kursziel für die Tesla-Aktie deutlich von 230 auf 185 USD zu reduzieren und das Papier des US-Elektroautobauers von "buy" auf "hold" abzustufen. Die aggressive Preispolitik sei keine Unterstützung für eine hohe Bewertung, habe der Experte betont. Houchois habe seine Schätzungen für die operativen Gewinne um bis zu ein Viertel gesenkt.Nach den Q1-Zahlen und der Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, in den nächsten Monaten weitere Preissenkungen vorzunehmen, sei die Tesla-Aktie auf Tauchstation gegangen. Kosten- und Technologievorsprung würden es dem Unternehmen zwar erlauben, durch Preissenkungen weitere Marktanteile zu gewinnen und die Verkaufszahlen zu steigern. Kurzfristig bleibe das Risiko sinkender Margen und einem rückläufigen Gewinn je Aktie. Weitere Rücksetzer der Tesla-Aktie seien wahrscheinlich, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)