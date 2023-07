Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen, Mercedes-Benz.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

247,95 EUR -0,90% (10.07.2023, 09:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

274,43 USD -0,76% (07.07.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf um den Spitzenplatz im deutschen Elektroautomarkt habe Tesla im ersten Halbjahr zwar erneut die Nase vorne, doch der Vorsprung auf Platzhirsch VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) schmelze. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes seien von Januar bis Juni 36.400 Teslas und 34.400 reine Stromer der Marke VW neu zugelassen worden.Im zweiten Halbjahr könnte sich der Kampf um Absatz weiter verschärfen und Stromer deutlich billiger machen, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sage.Tesla habe VW im zweiten Halbjahr 2022 die deutsche Elektroautokrone abgejagt. Nun habe das Unternehmen von Elon Musk den Spitzenplatz verteidigt. Der Vorsprung sei allerdings von 7.400 auf 2.000 Autos geschrumpft. Die Marktanteile der Marken hätten dabei bei 16,5 und 15,6 Prozent der insgesamt 220.200 in Deutschland neu zugelassenen Elektroautos gelegen. Hinter den beiden Spitzenreitern klaffe eine deutliche Lücke. Dann würden Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) mit 16.900, AUDI mit 14.400 sowie BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) mit 12.800 Elektroautos im ersten Halbjahr und Marktanteilen zwischen 7,7 und 5,8 Prozent folgen.Der deutsche Elektroautomarkt sei schwächer als es scheine, betone Dudenhöffer. "Die Zulassungszahlen, die wir im Moment sehen, zeigen die Realität von gestern." Die aktuellen Auslieferungen kämen vor allem aus dem Auftragsbestand. "Der Auftragseingang ist dagegen deutlich niedriger als 2022." Zentraler Grund sei die gesunkene staatliche Förderung.Die Elektroauto-Zulassungszahlen seien bei den fünf führenden Marken im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 dennoch gestiegen. Gemessen am zweiten Halbjahr 2022 stehe bei allen außer Mercedes, das von der elektrischen E-Klasse profitiere, ein Minus. Dabei würden auch Vorzieheffekte wegen der zum Jahreswechsel gesunkenen Prämie eine Rolle spielen, die für einen extremen Endspurt im Dezember und einen Einbruch im Januar gesorgt hätten. Renault , Opel, Fiat und ein wenig auch Hyundai , die vor einem Jahr noch starke Zahlen gezeigt hätten, hätten Federn gelassen.Dass VW dem Einbruch entgangen sei, führe Dudenhöffer auch darauf zurück, dass die Wolfsburger zuletzt mehr Rabatte gegeben hätten. Und das könnte erst der Anfang gewesen sein: "Ich erwarte einen heftigen Preiskampf bei Elektroautos in Europa", habe der Branchenexperte der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Tesla hat in den letzten 15 Monaten deutlich mehr Fahrzeuge produziert als verkauft, und in China kann der Hersteller seine Autos nicht mehr mit Rabatten auf den Markt werfen. Dadurch verlagert sich der Preiskrieg nach Europa."Die Aktie von Volkswagen sei weiter angeschlagen. Ein weiterer Preiskampf würde auf die Margen drücken. Derzeit dränge sich kein Neueinstieg auf. Auch charttechnisch sei das Papier angeschlagen. Die Aktie von Tesla präsentiere sich hingegen in guter charttechnischer Verfassung. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 10.07.2023)Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: