Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

141,00 EUR +6,62% (26.01.2023, 09:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

144,43 USD +0,38% (25.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für 2022 präsentiert sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Bei den Anlegern sei das gut angekommen. Die Aktie von Tesla habe nachbörslich mehr als fünf Prozent 152,35 Dollar zugelegt. Tesla habe 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor.Der Elektroautokonzern von Starunternehmer Elon Musk habe den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar gesteigert. Die Erlöse seien um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar gewachsen. "Es war ein fantastisches Jahr, unser bislang bestes", habe Musk bei der Präsentation der Zahlen verkündet.Doch wie sehe es für 2023 aus? "Wir werden wahrscheinlich eine sehr schwierige Rezession haben", habe Musk gewarnt. Sollte es so kommen, dürften jedoch auch Teslas Materialkosten deutlich sinken. So oder so sei der Ausblick nicht rosig - ohne eine stärkere Konjunkturflaute könnten anhaltende Leitzinserhöhungen der großen Notenbanken die Finanzierung bei Autokäufen weiter erschweren. Das Management wisse, dass es Fragen wegen des "ungewissen Wirtschaftsumfelds" gebe, habe es in Teslas Brief an die Aktionäre geheißen. Dennoch habe der Marktführer im E-Auto-Segment auch für das laufende Jahr ambitionierte Ziele ausgegeben.Tesla wolle die Produktion 2023 "so schnell wie möglich" erhöhen und sehe sich auf Kurs, im Gesamtjahr rund 1,8 Millionen Autos auszuliefern. Das tatsächliche Potenzial sehe er eher bei zwei Millionen, habe Musk erklärt. Doch bestimmte externe Faktoren könne Tesla nicht beeinflussen. Der Konzern habe bekräftigt, auf längere Sicht weiter ein Jahreswachstum von 50 Prozent anzupeilen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 mit "buy" mit einem Kursziel von 200 Dollar bestätigt. Die Schweizer Großbank UBS habe ihre bisherige Einschätzung mit "buy" und einem Kursziel von 220 Dollar bestätigt.Tesla habe ganz klar punkten können. Im Vergleich zur Konkurrenz könne Tesla zudem seinen Margenvorteil ausspielen. Positiver Nebeneffekt der Preissenkungen. In China und auch in den USA seien die Bestellungen in den letzten Wochen rapide in die Höhe gegangen. Mit dem jüngsten Kurssprung habe die Aktie die 38-Tage-Linie wieder überwinden können. Das kurzfristige charttechnische Bild habe sich damit weiter deutlich aufgehellt.Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. "Der Aktionär" empfehle, einen Stopp zur Absicherung bei 90,00 Euro zu setzen. (Analyse vom 26.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)