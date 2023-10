Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

218,55 EUR -5,06% (19.10.2023, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,68 USD -4,78% (18.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla gewinnt nachbörslich trotz geringerer Margen und deutlich niedrigerem freien Cashflow - AktiennewsDie Ergebnisse des dritten Quartals 23 von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) lagen mit einem bereinigten EPS von 0,66 USD und einem Umsatz von 23,4 Mrd. USD unter den Erwartungen der Analysten, die mit 0,74 USD bzw. 24,06 Mrd. USD gerechnet hatten, so die Experten von XTB.Auch der freie Cashflow sei mit 848 Millionen Dollar gegenüber 2,59 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Die Bruttomarge des Unternehmens sei ebenfalls leicht zurückgegangen und habe bei 17,9% gegenüber 18,2% im Vorquartal gelegen (erwartet worden seien 18%). Der Markt habe befürchtet, dass die Bruttomarge deutlich niedriger ausfallen würde.Trotz des Gewinn- und Umsatzrückgangs seien die Ergebnisse von Tesla im Vergleich zu einigen Befürchtungen immer noch recht gut gewesen. Das Unternehmen habe weltweit 435.059 Fahrzeuge ausgeliefert, während der Konsens bei 456.722 Einheiten gelegen habe, was etwa 7% weniger gewesen sei als im vorangegangenen Quartal. Es werde immer noch erwartet, dass Tesla in diesem Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge produzieren werde, aber das letzte Quartal dieses Jahres werde sehr stark sein müssen (mehr als 500.000 Einheiten).Der Gewinnrückgang bei Tesla sei wahrscheinlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen gewesen, darunter:- Steigende Kosten: Tesla habe auch mit steigenden Kosten für Rohstoffe und andere Betriebsmittel zu kämpfen gehabt. Dies habe Druck auf die Margen des Unternehmens ausgeübt. Andererseits könnte der jüngste Rückgang bei einigen Materialien wie Lithium auf bessere Zukunftsaussichten hindeuten.- Preissenkungen: Tesla habe im dritten Quartal mehrmals die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, um den Absatz anzukurbeln. Das drücke auch auf die Margen. Natürlich sei diese Entscheidung auch aufgrund der schwachen Nachfrage in der Automobilindustrie nicht nur in China, sondern auch weltweit getroffen worden.Die Aktien von Tesla würden im nachbörslichen Handel gewinnen, da die Ergebnisse gar nicht so schlecht gewesen seien und die Margen im Vergleich zum Vorquartal nur leicht gesunken seien. Natürlich gebe es Befürchtungen, dass die Margen weiter sinken könnten, aber Tesla werde in diesem Jahr voraussichtlich immer noch 1,8 Millionen Fahrzeuge ausliefern. (News vom 19.10.2023)