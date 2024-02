Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektrofahrzeugriese Tesla rufe in den USA fast 2,2 Millionen Elektrofahrzeuge zurück, da die Schriftgröße der Warnleuchten nicht den Sicherheitsstandards entspreche. Die Papiere des Musk-Konzerns würden am Freitag in einem durchwachsenen Gesamtmarktumfeld mit einem Minus von rund zwei Prozent reagieren.Laut der Pressemitteilung der NHTSA entspreche die von Tesla gewählte Schriftgröße bei den betroffenen Fahrzeugen nicht den Sicherheitsstandards. Betroffen von den Problemen seien die Modelle S von 2012 bis 2023, das Model X von 2016 bis 2024, das Model 3 von 2017 bis 2023, das Model Y von 2019 bis 2024 und der kürzlich vorgestellte Cybertruck von 2024."Warnleuchten mit einer kleineren Schriftgröße können wichtige Sicherheitsinformationen auf dem Instrumentenpanel schwer lesbar machen und das Risiko eines Unfalls erhöhen", heiße es in der Mitteilung der Behörde.Als Reaktion auf dieses Problem biete Tesla ein kostenloses Over-the-Air (OTA)-Softwareupdate an, um diese zu beheben. Die Fahrzeughalter könnten damit rechnen, bis zum 30. März 2024 genauere schriftliche Informationen von Tesla zu bekommen.Die jüngsten Probleme sorgen am Freitag zwar für Kursschwäche, doch sie sollten nur von kurzer Dauer sein - insbesondere da sie mit einem einfachen Softwareupdate schnell behoben werden können, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link