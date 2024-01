Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

174,90 EUR -8,31% (25.01.2024, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,83 USD -0,63% (24.01.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla fällt um mehr als 8% nach Q4/2023-Ergebnissen - AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) sind vor der Eröffnung der Börsensitzung an der Wall Street um bis zu 8% gefallen, nachdem unklare Prognosen für 2024 die Sorgen der Anleger über einen Nachfragerückgang nicht zerstreuen konnten, so die Experten von XTB.Die Gewinne für das vierte Quartal und die Bruttomargen hätte unter den durchschnittlichen Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten gelegen.Q4-Ergebnisse und wichtige Kommentare:- Bereinigtes EPS: 0,71 USD, erwartet 0,73 USD- Umsatz: 25,17 Milliarden Dollar, erwartet 25,87 Milliarden Dollar- Freier Cashflow: 2,06 Milliarden Dollar, erwartet 1,45 Milliarden Dollar- Bruttomarge: 17,6%, erwartet 18,1%- Investitionsausgaben: 2,31 Mrd. USD, erwartet 2,32 Mrd. USD- 2024 könnte das Wachstum des Fahrzeugvolumens deutlich geringer sein als 2023- Wachstumsverlangsamung bei den Fahrzeugauslieferungen und Gewinnen werde die Aktie belasten - Goldman Sachs- Das Fehlen detaillierter Richtlinien für die Auslieferungen im Jahr 2024 werde die Ergebnisse von Tesla wahrscheinlich überschatten - Citi- Tesla wolle Mitte nächsten Jahres mit der Produktion eines neuen Elektrofahrzeugs für den Massenmarkt beginnen, das den Codenamen "Redwood" trageFinancial Dashboard für Tesla sehe der Bericht nicht so schwach aus. Allerdings seien die Ergebnisse definitiv niedriger als im vergleichbaren Q4/2022. Außerdem habe Tesla deutlich schwächere Wachstumsprognosen für das laufende Jahr 2024 abgegeben. Man beachte, dass der Nettogewinn auf Gaap-Basis ausgewiesen worden sei, bei Non-Gaap habe der Nettogewinn von Tesla bei 2,485 Milliarden Dollar gelegen.Die Aktien von Tesla seien im vorbörslichen Handel bereits um über 8% gefallen. Die Aktie habe die Unterstützungszone um 200-207 USD durchbrochen. Auf der Grundlage der aktuellen Notierungen werde erwartet, dass die Aktie den heutigen Handelstag bei etwa 190,60 USD beginnen werde. In der aktuellen Situation könnte die nächste wichtige Unterstützung für die Abwärtsbewegung sogar bei etwa 160 USD pro Aktie liegen. Die Bullen würden auch von oben durch den Widerstand oberhalb von 200 USD begrenzt. (News vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link