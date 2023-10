Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla fällt um 8% - Gewinn und Umsatz verfehlen erstmals seit 2019 die Schätzungen - AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) werden nach negativ enttäuschenden Ergebnissen mit einem Minus von mehr als 6% gehandelt, so die Experten von XTB.Nach anfänglichen Gewinnen nach Börsenschluss sähen die Anleger den Bericht letztlich negativ. Die Gewinnspannen seien angesichts der niedrigeren Modellpreise unter Druck geraten. Ein massiver Rückgang des freien Cashflows von weniger als 850 Mio. USD stelle die Marktkapitalisierung des Giganten von fast 760 Mrd. USD in Frage. Zum ersten Mal seit 2019 habe das Unternehmen die Wall Street sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz negativ enttäuscht.- Umsatz: 23,4 Mrd. USD gegenüber 24,06 Mrd. USD Prognose- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,66 USD gegenüber 0,74 USD Erwartungen- Freier Cashflow: 848 Mio. USD gegenüber 2,59 Mrd. USD Prognosen- Bruttomarge: 17,9% gegenüber 18% Prognosen und 18,2% zuvor- Auslieferungen: 435.059 Fahrzeuge gegenüber 456.722 Prognosen (7% niedriger als im 2. Quartal)- Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): 1,16 Mrd. USD gegenüber 733 Mio. USD in Q3 2022Das Unternehmen be seine Jahresprognose für die Auslieferungen bei 1,8 Millionen Dollar behalten - sollten die Erwartungen nicht erfüllt werden (was bedeuten würde, dass es im letzten Quartal des Jahres keinen massiven Anstieg der Auslieferungen geben werde), bestehe die Möglichkeit einer negativen Enttäuschung im nächsten Quartal. Der Markt habe erwartet, dass Tesla Cybertruck die Leistung des Unternehmens schneller verbessern würde, aber Elon Musk habe gewarnt, dass es zwischen einem Jahr und 18 Monaten dauern würde, bevor sich die Produktion von "Cybertrucks" positiv auf den freien Cashflow auswirken würde. Die Auslieferungen sollten am 30. November dieses Jahres beginnen.Sehe Musk eine Verlangsamung am Horizont?- Musk sei der Ansicht, dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen die Verbraucher stark beeinflussen und höhere Zinssätze die Menschen dazu bringen würden, mehr zu kalkulieren. Musk sei besorgt, dass die Nachfrage nach Autos nachlassen könnte, und habe angedeutet, dass das Unternehmen seine Politik der Kosten- und Preissenkung fortsetzen werde, um die Autos erschwinglicher zu machen.- Dies scheine keine positive Nachricht für die Anleger zu sein, denn einerseits werde vor einer Verlangsamung gewarnt, andererseits bestehe die Aussicht auf weiteren Druck auf die Gewinnspannen. Die Kosten der verkauften Modelle pro Fahrzeug seien im dritten Quartal auf 37.500 Dollar gefallen.Die Tesla-Aktie habe die US-Sitzung mit einer fast 7%igen Abwärtslücke in der Nähe des 38,2-Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom Herbst 2022 eröffnet. Die lokalen Höchststände vom Februar 2023 und das Preistief vom August 2023 würden sich ebenfalls in diesem Bereich befinden. (Quelle: xStation5)