Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

230,55 EUR +0,13% (01.11.2022, 18:57)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

232,45 EUR +1,55% (01.11.2022, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

228,1456 USD +0,27% (01.11.2022, 18:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe mit der Übernahme von Twitter momentan alle Hände voll zu tun. Nichtsdestotrotz konzentriere sich der Milliardär auch auf die Zukunft von Tesla. Wie die "Financial Times" am Sonntag berichtet habe, solle der E-Autobauer eine Beteiligung an einem Rohstoffkonzern in Betracht ziehen.Seit einiger Zeit arbeite Tesla bereits mit Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV) zusammen, es bestehe eine langfristige Vereinbarung zur Rohstoffversorgung. Nun möchte Tesla aber "direkt in den Bergbau und die Raffinerie einsteigen", wie Musk in einem Tweet erklärt habe.Zwischen 10 bis 20 Prozent der Anteile des Schweizer Rohstoffkonzerns erwäge Tesla zu kaufen. Erste Verhandlungen, die in diesem ins Stocken geraten seien, solle es laut der "Financial Times" schon im letzten Jahr gegeben haben.Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt und Nickel seien essenziell für die Produktion von E-Autos. Deshalb dürfte die Beteiligung an einem Rohstoffunternehmen wie Glencore zur Absicherung gegen steigende Preise und Lieferengpässe definitiv Sinn machen. Dennoch habe Elon Musk mit der Übernahme von Twitter kürzlich erst eine Rieseninvestition getätigt, weshalb weitere Ausgaben in Höhe von sechs bis zwölf Milliarden Dollar für Glencore unwahrscheinlich erscheinen würden.Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: