Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla eröffnet Berichtssaison: Findet Elon Musk zurück in die Erfolgsspur? AktiennewsAm 24.01.2024 gibt Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) seine neuen Zahlen bekannt und startet als erstes Unternehmen der "Magnificent7" in die Berichtssaison, so Roman Przibylla von CAT Financial Products.Während die Aktie auf Jahressicht noch gut 60 Prozent im Plus liege, würden sich kurzfristig erste dunkle Wolken am Himmel über dem kalifornischen Tech-Unternehmen zeigen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie fast 15 Prozent verloren. Der Druck steige. Das Wachstum sei längst nicht mehr so groß wie früher. In einigen Teilen der Welt stagniere der Absatz sogar. Da würden auch drastische Preissenkungen nicht helfen. Und das drücke zusätzlich noch massiv auf die Margen. Im Jahresvergleich sei die Nettomarge um fast 30 Prozent gesunken, das entspreche dem Niveau von Toyota, einem Universalanbieter. Zudem nehme der Wettbewerb zu. Einer der größten Konkurrenten von Tesla sei BYD aus China. Lange Zeit von Elon Musk belächelt, hätten die Chinesen Tesla bei der Anzahl verkaufter Elektroautos im letzten Quartal überholt und seien auf dem besten Weg, Tesla als größten Hersteller von Elektroautos zu überholen. Elon Musk müsse sich also für 2024 etwas einfallen lassen, sonst drohe Tesla auch an der Börse abgehängt zu werden. (News vom 19.01.2024)