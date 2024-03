Der US-Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (-1,5%) komme nicht aus den Schlagzeilen: Nachdem erst vor einer Woche eine Boeing 777 beim Start ein Rad verloren habe, sei nun am Freitag bei einer 737 während des Fluges ein Teil des Rumpfes abhandengekommen.



Die Pannenmisere von Boeing habe der europäischen Konkurrenz Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (-0,1%) gestern auf ein zwischenzeitliches Allzeithoch geholfen. Zusätzlich dazu stimme ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von GBP 700 Mio., welches bis Ende 2025 abgeschlossen werde, die Investoren glücklich.



Die Aktie des Schweizer Computerzubehörherstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Exchange-Symbol: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) (-6,8%) sei gestern unter Abgabedruck gekommen, nachdem bekannt geworden sei, dass der CFO Charles Boynton das Unternehmen nach nur einem Jahr schon wieder verlasse. (19.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Einem Medienbericht zufolge wollen die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) (+4,6%) und der iPhone-Hersteller Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+0,6%) bei KI-Themen in Zukunft mehr kooperieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es gebe Pläne, in der zukünftigen Software von iPhones die Google-KI Gemini einzusetzen.Der E-Autobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (+6,3%) habe gestern bekanntgegeben, dass die Preise für das Modell Y in einigen europäischen Ländern am 22. März um rund EUR 2.000 erhöht würden.