NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

253,02 USD -0,58% (22.12.2023, 21:38)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 310 USD auf 350 USD.Der Analyst sei zunehmend optimistisch, dass Tesla im Jahr 2024 weitere Anteilsgewinne bei Elektrofahrzeugen und eine Stabilisierung der Gewinnspanne erreichen werde. Das Unternehmen werde im Jahr 2024 eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar erreichen, trotz der wachsenden Skepsis an der Börse. Ives sage, dass Tesla jetzt die Preise in China erhöhe und eine stabile Nachfrage in der Region verzeichne.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:229,20 EUR -0,93% (22.12.2023, 21:51)