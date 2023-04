Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (- 6,1%) enttäuscht trotz Auslieferungsrekord: Der E-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal 2023 trotz eines Auslieferungsrekords die Erwartungen der Analysten verfehlt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das US-Unternehmen habe nach eigenen Angaben im Berichtszeitraum 422.875 Autos an seine Kunden übergeben. Die diesbezüglichen Erwartungen hätten im Durchschnitt allerdings bei 430.008 Fahrzeugen gelegen.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+4,0%) gebe beim Ausbau seiner Pipeline von Krebstherapien Gas. Nur zwei Wochen nach dem millionenschweren Deal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4 fädele das Mainzer Biotechunternehmen eine weitere Partnerschaft ein. Von der chinesischen Biotechfirma DualityBio sichere sich Biontech zwei potenzielle Krebsmittel zur Behandlung von soliden Tumoren. DualityBio erhalte dafür eine Vorauszahlung von USD 170 Mio. und habe Anspruch auf erfolgsabhängige Zahlungen von potenziell über USD 1,5 Mrd. sowie gestaffelte Lizenzgebühren für mögliche künftige Produktumsätze. Dafür erhalte BioNTech an den beiden Mitteln die weltweiten kommerziellen Rechte mit Ausnahme von Festlandchina, Hongkong und Macau. (04.04.2023/ac/a/m)

