(Mit Material von dpa-AFX und Reuters)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

115,96 EUR -1,88% (23.12.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

123,15 USD -1,76% (23.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die einst so beliebte Highflyer-Aktie taumele immer weiter in die Tiefe. Die Tesla-Aktie habe am Freitag nach einem ganz kurzen Erholungsversuch das tiefste Niveau seit Mitte September 2020 erreicht. Zeitweise habe das Papier des Elektroautobauers bei hohen Umsätzen über 3% eingebüßt. Damit habe sie ihren fast 9%-igen Vortagesverlust ausgeweitet.Bis auf 121,02 USD sei die Tesla-Aktie im frühen NASDAQ-Freitagshandel gerutscht. Allein in den sechs Handelstagen seit Donnerstag letzter Woche habe sie nun rund 23% eingebüßt. Dabei habe CEO Elon Musk am Vorabend versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des US-Konzerns zu verkaufen und wahrscheinlich auch 2024 nicht.Der Konzernlenker habe zuletzt Tesla-Aktien für fast 40 Mrd. USD veräußert. Die Einnahmen hätten v.a. der Finanzierung der 44 Mrd. USD teuren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter gedient. Musk bleibe jedoch auch nach den Verkäufen Großaktionär von Tesla. Er besitze immer noch 13,4% der Anteile.Der Tesla-Chef stehe zudem wegen der operativen Probleme bei Tesla unter Druck. So habe der Konzern zuletzt die Preise zum Teil gesenkt, die Produktion in China zurückgefahren und in den USA großzügige Rabatte gewährt, um die Verkäufe zum Jahresende nochmal anzukurbeln.Mit einem Verlust von 65% befinde sich die Tesla-Aktie im bisherigen Jahresverlauf unter den zehn schwächsten Werten im NASDAQ 100-Index. Allein im Dezember würden sich die Verluste auf 37,% summieren. In den beiden Vorjahren habe Tesla mit einem Plus von fast 1.200% noch zu den stärksten Werten gehört.Zum Vergleich: Die vier im DAX notierten deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG und Volkswagen würden aktuell in Summe gut 200 Mrd. Euro auf die Börsenwaage bringen.Der deutliche Rückgang des Tesla-Aktienkurses in diesem Jahr sei für eine Gruppe von Investoren ein Geschenk: Leerverkäufer könnten sich über kräftige Jahresgewinne freuen. Mit Tesla hätten sie in Summe insgesamt 15 Mrd. USD erzielt.Der Portfolio-Manager Mark Spiegel von Stanphyl Capital wette seit 2014 gegen den Konzern von Elon Musk - "durchgehend, mit verschiedenen Summen". Seitdem sei die Tesla-Aktie zwar insgesamt 1.270% im Plus. Im diesem Jahr habe Tesla dem Fonds aber zu einer Rendite von etwa 60% verholfen. Auf der Aktie hätten u.a. umfangreiche Verkäufe von Musk gelastet. Einige Anleger würden zudem glauben, dass die Übernahme von Twitter den Milliardär abgelenkt haben könnte.Die Tesla-Aktie suche derzeit einen Boden. Solange keine Stabilisierung des Kurses erkennbar sei, sollten Anleger sich besser von der Aktie fernhalten. Es werde voraussichtlich zwischenzeitliche Erholungsphasen geben, die aber zunächst wohl noch keine nachhaltige Trendwende darstellen würden. Anleger sollten abwarten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2022)