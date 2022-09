Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: In einem breiten Seitwärtsband - ChartanalyseNach der Korrektur in der zweiten August-Hälfte hatte sich die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) im September wieder bis auf 313,80 USD geschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit hätten den Kursen nur noch 0,84 USD bis zum August-Top und der Vollendung eines kleinen V-Musters gefehlt. Die (Ausbruchs-)Chance sei allerdings nicht genutzt worden, denn in der vergangenen Woche seien die Notierungen erneut nach unten abgedreht und hätten 9,2% an Wert eingebüßt - das sei die schwächste Handelswoche seit Mitte Mai gewesen. Gleichzeitig sei im Zuge dieser Abwärtsbewegung mit der runden 300er Marke, der 200-Tage-Linie und dem GD50 eine ganze Reihe bedeutender Unterstützungen unterboten worden.Ausblick: Trotz der jüngsten Kursverluste befinde sich die Tesla-Aktie aus charttechnischer Sicht derzeit noch in einer breiten Seitwärtsphase.Das Long-Szenario: Um das Bild wieder aufzuhellen, müssten die Kurse nun an die gestrige festere Sitzung (+2,5%) anknüpfen und im ersten Schritt zurück über kurzfristige die 50-Tage-Linie bei 288,81 USD steigen. Knapp darüber sollte anschließend bei 291,55 USD der langfristige GD200 überboten werden, bevor ein Anstieg bis zur runden 300er Marke und dem 2021er Januar-Top bei 300,10 USD möglich wäre. Bullishe Impulse würden allerdings erst aktiviert werden, wenn die Kurse auch über das September-Hoch (313,80 USD) sowie das August-Top (314,64 USD) klettern würden, den Break mit einem Schlusskurs über dem Mai-Top bei 318,47 USD bestätigen würden.