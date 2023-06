NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

260,54 USD +1,81% (16.06.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Piper Sandler:Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin mit "overweight".Potter merke an, dass Medienberichte die Legitimität von Chinas EV-Verkaufszahlen "seit Jahren" in Frage stellen würden und dass das Unternehmen in letzter Zeit Fragen von Investoren zu diesem Thema erhalten habe. Der Analyst räume ein, dass es in früheren Studien festgestellt habe, dass "eine gewisse Skepsis wahrscheinlich gerechtfertigt sei", füge aber hinzu, dass selbst unerwünschte Elektrofahrzeuge Lithium, Graphit und Nickel enthalten würden und stelle fest, dass die chinesischen Unternehmen, die diese Metalle abbauen und raffinieren würden, "eine konkurrenzlose Größe erreicht hätten", so dass Chinas Batterielieferkette "ein Moloch geworden sei". In diesem Zusammenhang argumentiere Potter, dass Unternehmen wie Tesla wohl von Chinas gefälschter EV-Nachfrage profitieren, da sie die vorgelagerte Größenordnung unterstütze und die Inputkosten senke.Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 280 USD. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:238,85 EUR +0,99% (20.06.2023, 14:14)