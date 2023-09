Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vor zwei Wochen habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Untersuchung gegen chinesische Autobauer bekannt gegeben. Die Aktien von BYD, Nio und Co hätten in der Folge Verluste verzeichnet.Bei der Untersuchung der EU drehe es sich um vermeintliche Wettbewerbsvorteile, die Autobauer in China durch staatliche Subventionen hätten. Daher könnten sie ihre Fahrzeuge in der EU zu günstigeren Preisen als die hiesigen Autobauer anbieten und würden den Markt verzerren. Als mögliche Folge der Untersuchung stünden Strafzölle im Raum.Wie "Bloomberg" nun von Insidern erfahren haben wolle, stehe bei der Untersuchung jedoch ein Autobauer, der nicht aus China stamme, mehr im Fokus als andere: Tesla. Der E-Autobauer habe ebenfalls von den staatlichen Unterstützungen profitiert.Gegenüber anderen ausländischen Autobauern habe Tesla unter anderem durch die Besitzverhältnisse seiner Gigafactory in Shanghai profitiert. So habe der US-Konzern die Genehmigung erhalten, seine inländischen Betriebe vollständig zu besitzen. VW, BMW und Co hätten ihre Werke im Reich der Mitte hingegen mit chinesischen Partnern als Joint-Venture hochziehen müssen. Hinzu kämen Steuererleichterungen und günstige Kredite.Tesla könnte von den möglichen Folgen der Untersuchung stark getroffen werden. Jedoch habe der Automobilhersteller mit seinem Werk in Grünheide die Möglichkeit, potenzielle Strafzölle zu umgehen. Ohnehin dürfte Tesla aufgrund der hohen Absatzzahlen und der im Vergleich dazu verhältnismäßig geringen EU-Exporte aus China nicht zu stark getroffen werden. Insgesamt würden bei Tesla als Branchenprimus mit der Fantasie des autonomen Fahrens ohnehin die Chancen überwiegen.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link