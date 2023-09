Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Herbst 2022 habe der E-Autobauer in China erstmals die Preise für seine Stromer gesenkt. Darauf sei ab 2023 eine Reihe von weiteren Preisnachlässen gefolgt - weltweit. Im Heimatland USA sei das Model X beispielsweise ein Drittel billiger als zu Jahresbeginn. Neben einer Belebung der Nachfrage habe Tesla so auch den Druck auf die Konkurrenz erhöhen wollen. Das scheine zu funktionieren.Wie im Vorfeld der IAA Gilles Le Borgne, Technik-Chef bei Renault, gegenüber Journalisten mitgeteilt habe, könnten sich die Franzosen keine Rabattschlacht mit dem E-Auto-Pionier oder chinesischen Konkurrenten leisten. Le Borgne habe dagegen einen anderen Lösungsansatz für Renault präsentiert: Es sei eine gute Strategie, die Verkaufspreise zu halten und stattdessen die Fixkosten anzupassen.Da Renault von den Lieferkettenproblemen infolge der Corona-Pandemie besonders hart getroffen worden sei, habe der Autobauer auch vor dem von Tesla entfachten Preiskampf mit mangelnder Profitabilität zu kämpfen gehabt. Daher seien die Aussagen des Managements keine wirkliche Überraschung.Elon Musk habe zuletzt immer wieder betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken. Anleger wissen also, dass in naher Zukunft mit schwächeren Margen zu rechnen ist, so Julian Weber von "Der Aktionär". Anleger sollten aufgrund der langfristigen Chancen an Bord bleiben. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: