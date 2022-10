XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,15 EUR -0,86% (28.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

228,52 USD +1,52% (28.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier Stefan Moeller freue sich auf mehr Angebot und günstigere Preise im Sektor ab 2023. Moeller sei Chef von Deutschlands führenden Elektroauto-Vermieter Nextmove und als permanenter Käufer und Verkäufer von Autos nahe am Markt. Wie gut gelinge die Expansion der aufstrebenden Hersteller NIO und BYD in Deutschland? Moeller: "Die Chinesen sind sehr spät dran für einen einfachen Marktstart - den Elektroboom 2022 mit steigenden Preisen und sehr hoher Nachfrage haben sie verpasst. NIO hat bereits reagiert und sein Angebot erweitert, ursprünglich war nur ein ABO für die Luxuslimousine ET7 geplant. BYDs Topmodelle sind sehr teuer und der günstigere SUV Atto 3 bietet bei den Ladezeiten bestenfalls das Niveau der unteren Kompaktklasse."Auch die Spekulation mit Tesla-Autos habe sich schlagartig geändert: "Die deutsche Tesla-Blase ist im September geplatzt. Bisher konnte man junge Gebrauchte mit reichlich Gewinn nach Dänemark weiterverkaufen. Doch hier steigen die Strompreise, der Markt ist hier gesättigt und die Nachfrage brach ein. In Folge sind die Preise für junge Model 3 in nur einer Woche rund 5.000 Euro gefallen. In nur wenigen Wochen hat sich der "Zockermarkt", der fast 2 Jahre lukrativ funktionierte, preislich auf normales Gebrauchtwagen-Niveau gesetzt. Eine mögliche Folge darauf könnte sein, dass hierzulande die Nachfrage an Nachschub nach Model Y Neuwagen leidet, sofern Tesla nicht die Preise senkt."Moeller glaube, es sei noch eine Jahresendrally bei Auslieferungen aller Hersteller zu erwarten, da die Förderung ab 2023 niedriger werde, doch gleichzeitig würden Rezessionsängste und die Strompreise die Kaufstimmung dämpfen. Langfristig würde das Elektroauto jedoch seinen Vorteil behalten - in Frankreich sei z.B. an vielen Tankstellen derzeit gar kein Benzin verfügbar.Könnten Tesla-Kunden auf niedrigere Preise hoffen? "Ja, vielleicht schon ab Dezember, aber sicher ab dem ersten Quartal 2023 wird Tesla wohl seit langer Zeit seine Preise senken müssen, um die Nachfrage hoch zu halten", so der Geschäftsführer von Nextmove. Ein Vorbote auf diesen Schritt, könne das Angebot von "Sofort verfügbaren Neuwagen" sein, die es im Oktober beim Model Y in Deutschland erstmals auf der Tesla-Seite gegeben habe.Trotz Gegenwind habe Tesla immer noch einen Vorteil: "Tesla kann besser liefern als VW und Co. Mercedes kann vor allem hochpreisige Autos wie den EQE kurzfristig liefern, aber bei Volkswagen scheinen die Probleme noch lange nicht gelöst. Hier fehlen etwa immer noch Chips und Kameras für die Lenkassistenz in vielen Modellen - bei Tesla gibt es den einfachen Autopiloten dagegen als Basisausstattung." (Analyse vom 30.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:229,25 EUR +1,57% (28.10.2022, 22:26)