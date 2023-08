Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

220,70 EUR +0,09% (10.08.2023, 12:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,19 USD -3,01% (09.08.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Montag habe der langjährige Tesla-Manager Zach Kirkhorn seinen Rücktritt als CFO verkündet. Aufgrund seiner Erfahrung und Relevanz im Unternehmen hätten Anleger mit Vorsicht reagiert. Die tesla-Aktie habe seit der Mitteilung rund 5% abgegeben. Kein allzu großer Abschlag, charttechnisch spitze sich die Lage damit jedoch zu.Bereits am Montag habe die Aktie die für den kurzfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie (aktuell bei 256,30 USD) durchbrochen, am Mittwoch sei dann die psychologisch wichtige 250-USD-Marke gefallen. Nun gelte es, das Juni-Tief bei 240,70 USD zu verteidigen. Darunter würde sonst schnell der Bereich um 233 USD in den Fokus rücken. Sollte auch diese Marke nicht halten, liege die nächste Unterstützung erst im Bereich von 215 USD. Dort greife dann auch der Stoppkurs des "Aktionärs", der zur Absicherung bei umgerechnet 195 Euro platziert worden sei.Für eine Beruhigung sollten die Bullen dagegen nun schnellstmöglich die 250 USD zurückerobern. Nehme die Aktie dann auch den GD50, dürfte es mangels großer Widerstände schnell in die Richtung 270 USD gehen. Danach wäre dann auch ein Anstieg Richtung Jahreshoch bei 299,29 USD wieder denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: