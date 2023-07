Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

258,00 EUR -0,86% (06.07.2023, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

282,48 USD +0,95% (05.07.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Zugegeben: Die Kursrally von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist komplett an uns vorbeigegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Marktkapitalisierung sei allein seit dem Jahreswechsel um mehr als 500 Mrd. Dollar angeschwollen. Kein Wunder, dass es nun auch einigen Analysten zu bunt geworden sei. Barclays habe die Aktie von "overweight" auf "equal-weight" nach unten gestuft, obwohl das Kursziel von 220 auf 260 Dollar erhöht worden sei. "Wir glauben, dass die jüngste Rally der Aktie am besten durch den aktuellen KI-getriebene-Hype des Marktes sowie die jüngsten Ankündigungen, das TSLA Supercharger-Netzwerk für andere Marken zu öffnen, erklärt werden kann", so Levy in seiner Notiz. Der Experte meine, es sei nun klug, sich an die Seitenlinie zu begeben.Levy sei der Ansicht, dass KI eine "langfristige" Chance für Tesla sei und nicht etwas, auf das man im Moment zählen könne, um die Bewertung des Unternehmens erheblich zu steigern. Ebenso würden Teslas Ladevereinbarungen mit Ford, GM und Rivian eher als "Marketingvorteile" für Tesla gesehen, wobei auch hier Gewinne wahrscheinlich erst langfristig zu erwarten seien, so Levy. Der Analyst glaube, dass die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie 2024 immer noch zu hoch seien und nach unten korrigiert werden müssten. Darüber hinaus seien die Margen von Tesla angesichts der jüngsten Preissenkungen immer noch "unsicher".Nach Barclays habe auch Morgan Stanley gewarnt. Analyst Adam Jonas stufe Tesla bei einem von 200 auf 250 Dollar erhöhten Kursziel von "kaufen" auf "halten" herab. Tesla sei zwar ein "KI-Nutznießer", aber etwas unrealistische Erwartungen hätten dazu geführt, dass die Aktie nach ihrem Anstieg fair bewertet sei. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei inzwischen nicht mehr günstig, sondern nur noch ausgewogen. Sogar mit "verkaufen" stufe die DZ BANK die Tesla-Aktie neuerdings ein. Das Kursziel sei von 220 auf 210 Euro gesenkt worden. Die Experten hätten ihre Gewinnschätzungen reduziert und würden auf Chinas Automarkt schwierigere Bedingungen erwarten.Kurzum: Die Tesla-Aktie bleibt ein Short-Kandidat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: