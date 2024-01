NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.01.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "overweight" ein.Piper Sandler weise darauf hin, dass Tesla im nachbörslichen Handel nach den Quartalsergebnissen und einem "leichten Fehlschlag" im vierten Quartal mit einem Rückgang von 5,5% rechnen werde. Wichtig sei, dass die Bruttomarge im Automobilbereich im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 90 Basispunkte gestiegen sei, so Piper und füge hinzu, dass dies ein geringerer Anstieg sei als erwartet, glaube aber, dass einige pessimistische Anleger stillschweigend mit einem Rückgang gegenüber dem Vorquartal in diesem genau beobachteten Bereich gerechnet hätten.Bereinigt um einen nicht zahlungswirksamen Steuervorteil, hätte der Gewinn je Aktie nach Ansicht des Unternehmens 67 Cent betragen, gegenüber einem Konsens von 73 Cent. Alles in allem sei das Quartal selbst in Ordnung gewesen - aber ein Wachstums-"Luftloch" im Jahr 2024 könnte den Handel in den nächsten Monaten seitwärts treiben, füge Piper hinzu.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Tesla mit "overweight" ein und sehen 295 USD als Kursziel. (Analyse vom 25.01.2024)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:171,44 EUR +1,55% (29.01.2024, 11:45)