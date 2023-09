NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

248,50 USD -1,19% (08.09.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.09.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley raten nun zum Kauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und steigern das Kursziel.Die Analysten würden Tesla sowohl als Auto- als auch als Technologieunternehmen, aber den größten Werttreiber in seinen Software- und Dienstleistungseinnahmen sehen. "Die gleichen Kräfte, die Amazon Web Services dazu gebracht haben, 70% des gesamten EBIT von Amazon zu erreichen, können auch bei Tesla wirken und neue adressierbare Märkte eröffnen, die weit über den Verkauf von Fahrzeugen zu einem festen Preis hinausgehen", so die Analysten. Ihrer Meinung nach sei Dojo, Teslas kundenspezifisches Supercomputing-Projekt, das seit fünf Jahren in Arbeit sei, der Katalysator. Die Analysten seien der Ansicht, dass Dojo den Unternehmenswert von Tesla um bis zu 500 Mrd. US-Dollar steigern könne, was sich in einer schnelleren Akzeptanz von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten ausdrücke. Dies sei der Grund für die Anhebung des Kursziels, die Heraufstufung und die Tatsache, dass Tesla die erste Wahl der Analysten sei und Ferrari ablöse.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Tesla-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hoch. Das Kursziel werde von 250 auf 400 USD angehoben. (Analyse vom 10.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,30 EUR +6,05% (11.09.2023, 13:20)