Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe gestern nachbörslich seine Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Der Umsatz und der Gewinn pro Aktie seien jeweils hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zu einer genauen Prognose hinsichtlich der Auslieferung für 2024 habe man sich nicht hinreißen lassen.Wie auch in Q3 seien nun im vierten Quartal 2023 der Umsatz sowie der Gewinn pro Aktie niedriger ausgefallen als von Analyst:innen durchschnittlich erwartet.So habe der Autobauer im Jahresvergleich ein relativ geringes Umsatzwachstum von knapp 3,5% auf USD 25,17 Mrd. verzeichnet, was zur Folge gehabt habe, dass die Konsensschätzung von USD 25,62 Mrd. nicht habe erreicht werden können. Negativ hätten sich hierbei niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und die geringe Umsatzrealisierung der großteils KI-betriebenen Selbstfahrtechnologie FSD ausgewirkt.Der Verkauf von Elektrofahrzeugen generiere nach wie vor den größten Anteil am Gesamtumsatz (USD 21,56 Mrd.). Nichtsdestotrotz hätten die Erlöse aus Energieerzeugung und -speicherung (USD 1,44 Mrd.) sowie Dienstleistungen und sonstigen Erlösen (USD 2,17) solide Wachstumsraten verzeichnet.Der Gewinn pro Aktie sei um 40,0% auf USD 0,71 gesunken, was einem deutlicheren Rückgang als von den Analyst:innen erwartet (USD 0,74) entsprochen habe. Des Weiteren habe der Konzern nach den Preissenkungen des vergangenen Jahres mit einer immer niedrigeren operativen Marge zu kämpfen. Zwar habe sich diese im Vergleich zum dritten Quartal verbessert, betrachte man jedoch den Vorjahreszeitraum, sei diese um fast die Hälfte auf 8,2% geschrumpft.Unsere letzte Empfehlung zu Tesla lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen