Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Ben Kallo, Analyst von Robert W. Baird, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin mit "outperform" ein.Ben Kallo, Analyst von Robert W. Baird, habe die Schätzungen reduziert, "um konservativ zu sein", nachdem sich CEO Elon Musk kürzlich zu den Aussichten von Tesla geäußert und auf eine mögliche Abschwächung der Nachfrage hingewiesen habe. Es habe Medienberichte über eine Produktionsverlangsamung bei Giga Shanghai im Januar 2023 und Preissenkungen in Nordamerika gegeben, so Kallo in einer Research-Notiz an die Investoren.Während dies auf eine schwächere Nachfrage zu Beginn des Jahres hindeuten könnte, habe Tesla "viele Nachfragehebel zu ziehen, einschließlich einer Erhöhung des Fahrzeugleasings und zusätzlicher Supercharging-Anreize", schreibe der Analyst. Er sei weiterhin der Meinung, dass Tesla auf dem Automobilmarkt am besten positioniert sei, da Elektrofahrzeuge weiterhin Anteile am Gesamtmarkt gewinnen würden. Darüber hinaus würden andere Geschäftsfelder wie Tesla Energy auch im Jahr 2023 weiter wachsen, so Kallo. Daher sei Ben Kallo ein Käufer der Aktie und empfehle sie trotz der Zielsenkung als "Best Idea" für 2023.Ben Kallo, Analyst von Robert W. Baird, behält das "outperform"-Rating für die Tesla-Aktie und senkt das Kursziel von 316 auf 252 USD. (Analyse vom 28.12.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:104,94 EUR +2,34% (28.12.2022, 14:56)