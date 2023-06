Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

250,00 EUR -0,64% (21.06.2023, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

274,45 USD +5,34% (20.06.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die irre Tesla-Rally gehe weiter. Am Dienstag habe die Aktie des E-Autobauer um fünf Prozent auf 274,45 Dollar zugelegt - nachbörslich sei es dann um weitere 1,3 Prozent auf 278,10 Dollar aufwärts gegangen. Der RSI liege mittlerweile bei 89, doch das störe die Tesla-Bullen nicht. Die 300-Dollar-Marke dürfte bald fallen.Zwei positive Meldungen hätten am Dienstag gereicht, um die Tesla-Aktie kräftig anzuschieben: Zum einen nutze jetzt auch Rivian ( ISIN US76954A1034 WKN A3C47B ) das Tesla-Ladenetz, zum anderen sei Elon Musk nach einem Treffen mit Premierminister Narendra Modi hoffnungsfroh, in Indien zu investieren.Seit Jahresbeginn habe die Tesla-Aktie nun 123 Prozent zugelegt, seit Ende April betrage das Plus 80 Prozent. Wie vom "Aktionär" in der vergangenen Woche geschrieben, habe sich angesichts des Hammer-Momentums der Widerstand bei 270 Dollar nicht als große Hürde erwiesen. Die nächsten Ziele würden nun 300 und dann 315 Dollar lauten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: