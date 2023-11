Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,20 EUR -0,26% (08.11.2023, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,18 USD +1,33% (07.11.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich in den letzten Handelstagen erholt und notiere nun wieder solide über der 200-Dollar-Marke. Wer der Trade-Empfehlung vom 26. Oktober gefolgt sei, könne sich schon jetzt über ein Plus von rund 20 Prozent freuen. Das dürfte aber längst nicht alles gewesen sein, denn zwei frische Kaufsignale würden weitere Kursgewinne versprechen.Zwar sei das Papier des EV-Herstellers zwischenzeitlich unter die psychologisch wichtige Marke von 200 Dollar gefallen, doch die Bären hätten den Kurs nicht nachhaltig darunter drücken können. Stattdessen hätten die Bullen ihre Chance ergriffen und es geschafft, die Aktie in der Spitze um mehr als 15 Prozent nach oben zu hieven.Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 219,88 Dollar sei das erste Kaufsignal ausgelöst worden. Das zweite sei gefolgt, da der MACD die Signallinie von unten nach oben gekreuzt habe, was in der Regel für weiteres Aufwärtsmomentum spreche.Könne die Tesla-Aktie diese Impulse nutzen und über das November-Hoch bei 226,37 Dollar ausbrechen, stünden die Chancen gut, dass der Kurs bis 242,08 Dollar ansteige und so das Gap schließe, welches durch die Q3-Zahlen aufgerissen worden sei."Der Aktionär" habe mit seiner Long-Empfehlung bislang goldrichtig gelegen und Trader dürften sich schon nach zwei Wochen über ein ansehnliches Plus freuen. Es sei allerdings noch nicht zu spät noch auf den Zug aufzuspringen und den Schein mit der WKN VU7WXQ zu kaufen. Wer bereits eine Position hat, kann den Stopp auf Einstand nachziehen, so Michael Diertl. Teilgewinne sollten weiterhin bei 1,30 Euro realisiert werden. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link