Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

173,66 EUR +0,18% (17.03.2023, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,13 USD +2,04% (16.03.2023, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei zurück. Noch zu Jahresbeginn habe sie unter die 100-USD-Marke zu fallen gedroht. Aber nur zwei Monate später habe das Papier des US-Elektroautobauers 100% höher notiert. Die jüngste Zwischenkorrektur habe "Der Aktionär" bereits am 17. Februar prognostiziert. Diese sollte nun abgeschlossen sein und höhere Kurse folgen.Rund 25% sei es für Tesla seit dem Jahreshoch bei 217,65 USD nach unten gegangen. Idealerweise habe die Aktie ihre Korrektur nun abgeschlossen und leite eine Trendwende ein.Wie erwartet habe die Tesla-Aktie bis 167,54 USD zurückgesetzt und auf diese Unterstützung, an der auch der GD50 verlaufen sei, bullish reagiert. Seit dem März-Tief bei 163,91 USD habe sie schon über 10% zugelegt und könnte damit die jüngste Rally fortsetzen.Dieses Szenario bestätige sich, sobald eine wichtige Widerstandszone überwunden sei. Knapp über dem Jahreshoch verlaufe der GD200 bei 218,36 USD. Schaffe es die Tesla-Aktie, diesen doppelten Widerstand auf Tagesbasis hinter sich zu lassen, sei der Weg in Richtung 300-USD-Marke frei. Lediglich das November-Hoch aus dem Vorjahr bei 237,40 USD stelle noch einen kleineren Widerstand dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: