Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

170,24 EUR -1,77% (05.03.2024, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

188,14 USD -7,16% (04.03.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit einem Minus von rund sieben Prozent sei die Tesla-Aktie am Montag der schwächste Wert im S&P 500. Negativ würden dabei die Verkaufszahlen des Unternehmens im Februar in China wirken. Dort habe Tesla mit einem zunehmenden Wettbewerb und einer Verlangsamung während des chinesischen Neujahrsfests zu kämpfen gehabt.Im Februar habe Tesla 60.365 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft. Dies sei laut Daten der ChinaPassenger Car Association ein Rückgang von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Stand seit Dezember 2022 gewesen. Dass das chinesische Neujahrsfest in diesem Jahr in den Februar gefallen sei, habe sich dabei negativ ausgewirkt. Zudem habe Tesla eine Reihe von Rabatten eingeführt, um sich der chinesischen Konkurrenz wie BYD zu erwehren. So seien erst vergangene Woche neue Anreize wie etwa Versicherungszuschüsse in China gewährt worden, um mehr Kunden anzulocken.Bereits in der vergangenen Woche habe Experte Troy Teslike seine Schätzungen für Teslas weltweite Auslieferung von Januar bis März auf 450.000 korrigiert und vor einer weiteren Kürzung gewarnt. Es deute auf ein Nachfrageproblem hin, dass die Verkäufe in China trotz Preissenkungen schwächer als erwartet ausfallen würden, habe er erklärt.Generell bleibe die Lage für Tesla kompliziert. Bereits im Januar habe der Autobauer vor einem "deutlich geringeren" Umsatzwachstum in diesem Jahr gewarnt, da die Konzentration auf der Produktion des günstigeren Modells liege. Ein Mangel an Fahrzeugen im Einsteigersegment, der Nachfragerückgang nach E-Autos allgemein und das Alter der Produktpalette würden zudem zunehmend zum Problem.Anleger halten weiterhin die Füße still und bleiben an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link