Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Morgan Stanley halte große Stücke auf den asiatischen Batteriekomponentenherstellers L&F Co. Dieser wolle sein Geschäft durch die Expansion in die USA ausweiten. Zuletzt habe es dabei aber Verzögerungen gegeben, was die Aktie etwas unter Druck gebracht habe.L&F Co, das Tesla zu seinen Großkunden zähle, stelle seit 2005 Elektroden für Batterien her. Letztes Jahr habe das Unternehmen Pläne angekündigt, in die USA zu expandieren, und zwar durch eine Vereinbarung mit dem im Bundesstaat Nevada ansässigen Startup-Unternehmen Redwood Materials, das von Tesla-Mitbegründer J.B. Straubel geleitet werde.Die südkoreanischen Behörden hätten allerdings im September vorübergehend die Expansionspläne blockiert, nachdem die Regierung die Hochnickelkathoden von L&F als "nationale Kerntechnologie" eingestuft habe.Morgan Stanley habe das südkoreanische Unternehmen L&F Co in einer Kundenmitteilung als eine der Top-Aktienempfehlungen genannt. Das Kursziel für den Hersteller von Batteriekomponenten liege bei 400.000 KRW (Südkoreanische Won, umgerechnet 283 USD). Die Aktie notiere aktuell bei rund 220.000 KRW. Trotz der Verzögerungen beim US-Joint-Venture habe Morgan Stanley seine extrem optimistische Haltung für L&F beibehalten. "Wir halten dies nicht für ein strukturelles Risiko für das Unternehmen oder die Branche und würden empfehlen, bei einer möglichen Schwäche Positionen aufzustocken", so die Analysten der US-Bank im September.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: