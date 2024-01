Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe einen ziemlich miesen Start ins Jahr 2024 gehabt. Das sei zwar nicht beispiellos, aber doch nicht von der Hand zu weisen. Die Papiere seien zu Beginn des Jahres um zwölf Prozent gefallen. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite seien beide unverändert geblieben. Das seien die Gründe.Die Tesla-Aktie sei in 11 der 13 Jahre, in denen das Unternehmen an der Börse gehandelt worden sei, gestiegen. Das berichte die Nachrichtenseite Barrons. In sechs der elf Fälle sei die Aktie zu Beginn des nächsten Jahres gefallen. Das seien zwar mehr als 50 Prozent, aber nicht gerade ein Trend.Dieses Jahr sei jedoch nicht der schlechteste Start in ein neues Jahr. Es sei nur der viertschlechteste Start. Die Tesla-Aktie sei in den ersten neun Handelstagen des Jahres 2012 um mehr als 20 Prozent gefallen, nachdem sie 2011 um sieben Prozent gestiegen sei.Wichtiger als Handelsmuster und Kurse seien die Preissenkungen von Tesla in China, die Ende dieser Woche vorgenommen worden seien. Niedrigere Preise für Autos würden niedrigere Gewinnspannen und geringere Gewinnschätzungen von Analysten bedeuten. Darüber hinaus würden die niedrigeren Preise in China Spekulationen anheizen, dass die Preise für neue Tesla-Fahrzeuge weltweit fallen würden."Der Aktionär rät derzeit den Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben, so Fabian Strebin. Tesla müsse nun in den kommenden Monaten liefern. Nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie sei das Papier nun angeschlagen. Aus charttechnischer Sicht würde erst eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie sowie der Sprung über das Dezemberhoch 2023 bei 265,13 Dollar wieder ein klares positives Signal liefern. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link