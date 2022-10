XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

213,05 EUR -5,58% (20.10.2022, 10:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,04 USD +0,84% (19.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz hoher Inflation und weltweiter Konjunktursorgen habe der Elektroautobauer den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert. Unter dem Strich habe Tesla in den drei Monaten bis Ende September 3,29 Mrd. USD verdient und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die Erlöse hätten um 56% auf 21,45 Mrd. USD zugenommen, seien jedoch unter den Markterwartungen geblieben. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk habe im vergangenen Vierteljahr knapp 344.000 Elektroautos ausgeliefert und damit eine Bestmarke markiert.Die Wall Street zweifele daran, ob der US-Konzern sein ambitioniertes Ziel erreichen könne. Die Auslieferungen sollten im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 50% steigern. Heiße: Tesla müsste im Gesamtjahr auf 1,4 Mio. Fahrzeuge kommen. Das wäre allerdings nur zu erreichen, wenn Tesla im Schlussquartal rund 490.000 Autos an die Kundschaft bringen würde. Tesla habe mitgeteilt, dass die Wachstumsrate von verschiedenen Faktoren abhänge, u.a. der Verfügbarkeit von Bauteilen und der Stabilität der Lieferketten.Zwar habe Tesla im abgelaufenen Quartal zwar beim bereinigten Gewinne je Aktie mit 1,05 USD die Erwartungen von 1,02 USD klar übertreffen können. Allerdings habe man beim Umsatz gepatzt: Statt die von den Experten prognostizierten rund 22 Mrd. USD habe der Konzern nur 21,45 Mrd. USd geliefert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:213,40 EUR -6,14% (20.10.2022, 10:50)