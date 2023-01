NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach Börsenschluss habe der US-Elektroautobauer seine mit Spannung erwarteten Zahlen vorgelegt und damit überzeugt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hätten die Erwartungen geschlagen werden können. Der Umsatz habe im vierten Quartal zum Vorjahr um 37% auf 24,32 Mrd. USD gesteigert werden können - erwartet worden seien lediglich 24,16 Mrd. USD. Als bereinigter Gewinn je Aktie seien 1,19 USD geblieben - mehr als die erwarteten 1,13 USD. Im Vorjahr seien es aber noch 2,52 USD gewesen. Die Bruttomarge habe mit 25,9% derweil den schwächsten Wert in den vergangenen fünf Quartalen aufgewiesen. Als Begründung habe Tesla die jüngsten Preissenkungen genannt und auf die seit Jahren rückläufigen Verkaufspreise hingewiesen.Die Tesla-Aktie reagiere nur wenig auf die Zahlen. Nach der jüngsten Gegenbewegung und schlechten Nachrichten sei das allerdings durchaus positiv zu werten. Die schwache Marge sei deshalb auch keine Überraschung, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:132,24 EUR -0,02% (25.01.2023, 22:26)