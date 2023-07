Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben. Nachdem die Aktie im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch markiert und sogar an der 300-Dollar-Marke gekratzt habe, gewinne die Aktie in erster Reaktion auf die jüngsten Zahlen rund zwei Prozent.Im Vorfeld hätten Analysten mit einem Umsatz von 24,50 Milliarden Dollar gerechnet. Tatsächlich habe dieser allerdings 24,90 Milliarden Dollar betragen. Der Gewinn pro Aktie habe bei 0,91 Dollar gelegen, die Experten hätten hingegen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,80 Dollar gerechnet.Hervorzuheben seien vor allem die Produktions- und Auslieferungszahlen. Tesla habe im zweiten Quartal 479.700 Elektro-Autos produziert, was einem Zuwachs von 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Auch die Anzahl der Auslieferungen sei stark gestiegen. Hier komme Tesla auf 466.140 Fahrzeuge und liege damit 83 Prozent über dem Vorjahresquartal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: