Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

145,88 EUR +10,31% (26.01.2023, 20:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

158,93 USD +10,04% (26.01.2023, 20:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie reagiere am Donnerstag mit einem zweistelligen Kurssprung auf die Zahlen und habe ein neues Erholungshoch erreicht. Vor allem der über den Erwartungen liegende Gewinn komme am Markt gut an. Dennoch würden sich am Elektroautobauer weiterhin die Geister scheiden. "Der Aktionär" zeige, wie die Bären trotz des Kurssprungs nun argumentieren würden.Der Gewinn je Aktie habe zwar die Erwartungen übertroffen, dies liege aber an einer geringer als gedachten Steuerquote und Zinseinnahmen, heiße es von der Bank of America. Der konjunkturelle Gegenwind dürfte zeitnah nicht nachlassen, weshalb die Aktie nach dem Kursrutsch im vergangenen Jahr nun fair bewertet sei. Aufwärtspotenzial sehe die Bank bei einem Kursziel von 155 Dollar nicht.Noch kritischer zeige sich Ryan Brinkman von J.P. Morgan. Er spreche von enttäuschenden Margen im vierten Quartal - und das, obwohl sich die deutlichen Preisnachlässe hier noch gar nicht negativ bemerkbar gemacht hätten. Zudem liege der Ausblick für die ausgelieferten Fahrzeuge 2023 unter den Markterwartungen. Sein Kursziel laute 120 Dollar, das Votum "underweight".Wer investiert ist, setzt deshalb weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: