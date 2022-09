Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

269,85 EUR -0,46% (05.09.2022, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

269,50 EUR -2,32% (05.09.2022, 10:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

270,21 USD -2,51% (02.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei der Tesla-Aktie sehe es momentan nicht allzu gut aus. Erst kürzlich habe sie ihre Doppel-Top-Formation nach unten aufgelöst und damit ein Verkaufssignal generiert. Zudem sei das Papier am Freitag im Zuge des schwachen Gesamtmarkts unter Druck geraten. Für gute Laune würden unterdessen neue Zahlen aus dem Reich der Mitte sorgen.Der Absatz von Tesla in China werde im August 2022 voraussichtlich 77.000 Einheiten erreichen, habe ein lokales Medienunternehmen am Freitag unter Berufung auf einen Vertreter der China Passenger Car Association (CPCA) berichtet. Cui Dongshu, Generalsekretär der CPCA, habe dazu gesagt: "Da die Kapazitätsauslastung von Tesla weiter steigt, ist die Produktion nach Ende Juli stark, obwohl sie kurzzeitig unter Druck bei der Teileversorgung geriet."Würden die Zahlen im Laufe des Monats bestätigt, würde das bedeuten, dass die Anzahl der hergestellten Fahrzeuge von Tesla im August um 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen sei. Im Vergleich zu den 28.217 Autos im Juli 2022 wäre dies sogar eine Steigerung von 173 Prozent. Zudem würden Gerüchte umgehen, dass Tesla seine Produktion in Shanghai aufgerüstet habe und nun eine jährliche Kapazität zwischen 1,1 und 1,2 Millionen gegenüber 750.000 Autos bisher erreicht haben solle.Auch wenn Tesla positive Zahlen aus China melden könne, sei die charttechnische Lage bedrohlich. Sollte eine Stabilisierung oberhalb des GD50 und des GD100 missglücken, könnte es auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen weiter abwärts gehen. Trader können sich an diesen Marken dementsprechend kurzfristig platzieren, so Timo Nützel von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: