Wer investiert ist, bleibt dabei (Stoppkurs: 105 Dollar), so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auch andere E-Auto-Hersteller wie Rivian oder Lucid sollten im Tesla-Sog anziehen. (Analyse vom 03.01.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Der Elektroauto-Pionier habe weniger Fahrzeuge an seine Kunden übergeben als erwartet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Auslieferungen zwar um fast ein Drittel auf rund 405.000 Elektroautos gestiegen, wie das von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen am Montag in Austin (US-Bundesstaat Texas) mitgeteilt habe. Branchenexperten hätten mit knapp 421.000 Fahrzeugen gerechnet.Für das Gesamtjahr habe Tesla mitgeteilt, rund 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge ausgeliefert zu haben. Das entspreche einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine beeindruckende Leistung keine Frage. Allen voran in diesem wirtschaftlichen Umfeld, das in 2022 von Lieferengpässen und Werkschließungen geprägt gewesen sei. Dennoch habe Elon Musk mit seinem Team das im Vorfeld ausgegebenen Ziel von 1,4 Millionen verkauften Autos verfehlt. Vollständige Zahlen zum vierten Quartal und dem Jahr 2022 wolle Tesla am 25. Januar bekannt geben.In einer ersten Reaktion auf die Auslieferungszahlen habe das US-Analysehaus Bernstein Research Tesla auf "underperform" mit einem Kursziel von 150 Dollar belassen. Trotz aggressiver Preisnachlässe habe der Elektroauto-Hersteller mit 405.000 Fahrzeugen die Markterwartungen verfehlt, so Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie. Auch die Marktschätzungen für die Bruttomargen im Schlussquartal 2022 erschienen wohl zu hoch, so der Experte.Tesla sehe sich mit einem signifikanten Nachfrageproblem konfrontiert und diese Herausforderung dürfte im Jahr 2023 anhalten und von vielen Investoren unterschätzt werden. Schließlich könnte auch der breitere Markt weiter unter Druck geraten angesichts höherer Zinsen und nachlassender Konsumausgaben und somit höher bewertete Aktien, die Tesla übermäßig belasten würden.Die Tesla-Aktie habe zuletzt ihre rasante Talfahrt gestoppt. Sei Tesla nach dem Absturz nun günstig oder noch immer zu hoch bewertet? Fakt sei, dass Tesla mit einem Börsenwert von 344 Milliarden Dollar noch immer mehr auf die Börsenwaage bringe als BMW, Mercedes und Volkswagen zusammen.Darüber hinaus würden die Autobauer in Zukunft mehrere tausend Euro beziehungsweise Dollar mit Zusatzdiensten verdienen, die via Software-Update erhältlich sein würden.Noch sei der Software-Anteil am Gesamtumsatz von Tesla gering. Das könnte sich jedoch bald ändern, sobald mehr und mehr Tesla-Fahrer die Full-Self-Drive-Version im Abo oder sofort ordern würden.Gut möglich, dass der starke Abverkauf nach dem Rebound am vergangenen Donnerstag ein Ende gefunden habe. Die Zahlen seien angesichts der schwierigen Bedingungen in den letzten Monaten jedenfalls nicht schlecht gewesen.