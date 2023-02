Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

172,00 EUR -0,34% (03.02.2023, 15:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

188,27 USD +3,78% (02.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen für das vierte Quartal habe die Tesla-Aktie eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Plus 70 Prozent in nur vier Wochen seien ein Wort. Wie gehe es mit der Aktie weiter?Die Zahlen für das vierte Quartal seien kein Ausreißer nach oben gewesen, im Großen und Ganzen hätten diese im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv: Wie aus einer Mitteilung von Tesla an die US-Börsenaufsicht hervorgegangen sei, wolle die Firma 2024 und 2025 rund sieben bis neun Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion stecken. Die Summe liege rund eine Milliarde über den bisherigen Angaben. Grund dafür könnte der Bau einer neuen Giga-Factory in Mexico sein.Grundsätzlich gute News des Elektroauto-Pioniers. Ob das jedoch ausreichen werde, eine Marketkap von 550 Milliarden Dollar, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,5 sowie ein KGV für 2023 von 42 zu rechtfertigen?Die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von Adam Jonas hätten Tesla in einer Mitteilung vom 26. Januar erneut als "Top-Pick" mit einem Kursziel von 220 Dollar eingestuft. Jonas habe jedoch gewarnt, dass Tesla in der ersten Jahreshälfte "neue Tiefststände" testen könnte, bevor das Kursziel von 220 Dollar innerhalb von zwölf Monaten überschritten werde.Garrett Nelson, leitender Aktienanalyst bei CFRA Research, prognostiziere für die Tesla-Aktie einen "starken Aufschwung" im Jahr 2023 und bezeichne das Risiko-Ertrags-Verhältnis auf dem derzeitigen Niveau als äußerst überzeugend".Anleger sollten den Investorentag am 1. März im Blick haben. Bei diesem Event werde aller Voraussicht nach die neue Fahrzeugplattform von Tesla vorgestellt. Auf dieser könnte dann ein Kleinwagen im Preissegment zwischen 25.000 und 30.000 Dollar gebaut werden, was neue Käuferschichten anlocken und die Absatzmenge durchaus verdoppeln könnte.Was die Margen angehe, so sollte Tesla aufgrund seiner Kostenstruktur die Phase des Preisverfalls weitaus besser meistern als die Konkurrenz. Positiver Nebeneffekt der Preissenkungen: In China und auch in den USA seien die Bestellungen in den letzten Wochen rapide in die Höhe gegangen. Aus charttechnischer Sicht jedenfalls habe sich das Papier wieder deutlich erholt. Kurzfristig sei die Aktie jedoch nach dem starken Run deutlich überhitzt. Eine Konsolidierung sei überfällig. Neue Impulse könnte der Investorentag am 1. März liefern, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 03.02.2023)