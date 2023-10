ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Im Vorfeld der Quartalszahlen möchten die Analysten den längerfristigen Kursverlauf der Tesla-Aktie auf den Prüfstand stellen und die wichtigsten charttechnischen Leitplanken definieren. Auf die Topformation und den anschließenden Kurseinbruch im vergangenen Jahr sei bis Ende Juli eine dynamische Erholungsbewegung gefolgt. Diese zeige nun allerdings deutliche Ermüdungserscheinungen. So drohe beispielsweise die Ausprägung eines "bearishen Keils". Gleichzeitig bremse den Autotitel derzeit eine steigende Trendlinie aus, welche verschiedene Hoch- und Tiefpunkte seit 2020 verbindet. Beide Weichenstellungen würden sich auch im Verlauf des MACD niederschlagen, denn der Trendfolger habe zuletzt seine Signallinie von oben nach unten durchschnitten. Ein ganz wichtiger Rückzugsbereich ergebe sich aus dem Augusttief (212,36 USD) sowie den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 206,45/206,19 USD). Falle diese Bastion, dann müsste die Kursentwicklung der letzten Monate sogar als Topbildung interpretiert werden. Um das zur Vorsicht mahnende Chartbild zu verbessern, sollte indes zumindest das Septemberhoch bei knapp 280 USD zurückerobert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,80 EUR -0,48% (18.10.2023, 08:40)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:254,92 USD +0,39% (17.10.2023, 22:00)