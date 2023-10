ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.So schnell könne es manchmal gehen! Im Vorfeld der Quartalszahlen hätten die Analysten letzte Woche die längerfristigen Schlüsselmarken für die Tesla-Aktie herausgearbeitet. Nur wenige Tage später stehe die Kernunterstützung aus dem August-Tief (212,36 USD) sowie den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 205,70/205,98 USD) tatsächlich zur Disposition. Damit verfestige sich auch das jüngste MACD-Ausstiegssignal. Der Trendfolger signalisiere also, dass der Druck auf diese Bastion hoch bleiben dürfte. Apropos MACD: Auf Monatsbasis sei der Trendfolger jüngst an seiner Signallinie gescheitert und drehe wieder nach Süden ab - ebenfalls ein eher zur Vorsicht mahnendes Verhaltensmuster. Charttechnisch könne die Bedeutung dieser Signalzone gar nicht überschätzt werden, denn deren Bruch würde eine Topbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 85 USD vervollständigen. Nach dem bereits vorliegenden "bearishen Keil" würde dann also ein zweites negatives Kursmuster vorliegen. Um die aktuell vorliegenden Gefahren zu bannen, müsste die Tesla-Aktie indes die jüngste Abwärtskurslücke auf Tagesbasis (obere Gapkante bei 242,08 USD) möglichst zeitnah schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:202,50 EUR +1,12% (23.10.2023, 09:04)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:211,99 USD -3,69% (20.10.2023, 22:00)