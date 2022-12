ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.12.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Der erwartete Crashtest bei der Tesla-Aktie gehe in die nächste Runde. Als strategische Belastungsfaktoren fungieren unverändert das Dreiecksmuster bzw. die klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten beiden Jahre. Zuletzt habe der Autotitel erneut ein neues Verlaufstief (156,96 USD) hinnehmen müssen - die derzeit vorliegende Baissetendenz sei also nochmals untermauert worden. Mit der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 167,49 USD) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 163,88 USD) habe das Papier mittlerweile wichtige Etappenziele passiert und damit gleichzeitig markante Unterstützungen zu den Akten gelegt. Unterhalb der langfristigen Glättung stecke das Tief vom Herbst 2020 bei 126,37 USD eine weitere Rückzugsmarke ab. Zur Gewinnsicherung würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den Stop-Loss für bestehende Shortpositionen auf das Niveau des Tiefs vom März 2021 bei 179,83 USD nachziehen. Versehen mit dieser Absicherung könnten sich Anleger vom Markt zeigen lassen, wie lange der "Vollbremsungsmodus" bei der Tesla-Aktie anhalte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:151,92 EUR +0,30% (14.12.2022, 08:42)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:167,82 USD -6,27% (13.12.2022, 22:00)