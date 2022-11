NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,59 USD -7,178% (09.11.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.11.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe."Achtung: drohende Vollbremsung", hätten sie am 20. Oktober in Bezug auf die Tesla-Aktie getitelt. Mit ihrer skeptischen Grundhaltung hätten die Analysten nicht nur ins Schwarze getroffen, sondern die charttechnischen Herausforderungen des Autotitels hätten sich seither noch deutlich vergrößert. So müsse die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre inzwischen tatsächlich als Dreiecksmuster bzw. als klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden. Unter dem Strich liege also eine langfristige Trendwende vor, welche durch ein neues Verlaufstief in der aktuellen Woche (186,75 USD) zusätzlich untermauert werde. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger vor allem nach den nächsten Rückzugsmarken Ausschau halten. Mit Blick auf den Chartverlauf finde man diese in Form der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 174,06 USD) bzw. der 200-Wochen-Linie (akt. bei 159,88 USD). Danach stecke das Tief vom Herbst 2020 bei 126,37 USD eine weitere Unterstützung ab. Um die akut bestehende "Unfallgefahr" zu bannen, sei dagegen zumindest eine Rückeroberung des Tiefs vom Mai 2022 bei 206,87 USD vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:178,30 EUR +0,43% (10.11.2022, 09:09)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:186,24 EUR -3,26% (09.11.2022, 17:35)